Porsche viert 70-jarig jubileum met mega-racefeest

Het circuit van Laguna Seca in Monterey in Californië staat vier dagen lang, nog tot en met morgen in het teken van de zesde editie van de ‘Porsche Rennsport Reunion’, het grootste Porsche-evenement in de wereld, dat om de paar jaar in de VS gehouden wordt.