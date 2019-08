Porsche Typ 64 niet geveild door blunderende veilingmeester

Volgens Porsche-website vierenzestig.nl werd de veiling tot verrassing van de aanwezigen geopend met 30 miljoen dollar, waarna de biedingen al snel opliepen tot 70 miljoen dollar. Vervolgens corrigeerde de veilingmeester zichzelf plotseling en zei dat hij 13 miljoen had bedoeld in plaats van 30 en 17 in plaats van 70. Daarna werd ook snel het bedrag op het scherm gecorrigeerd. Het publiek reageerde geschokt.

Waarschijnlijk dachten inbellende bieders dat er 13, 15 en 17 miljoen werd gezegd in plaats van 30, 50 en 70: getallen die in het Engels aardig op elkaar lijken. Enkele minuten later werd de veiling gestaakt, omdat er geen biedingen meer boven de 17 miljoen binnenkwamen. Het minimum bedroeg 18 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk 17 miljoen is geboden, het bedrag waarbij de veiling werd gestaakt. De auto staat nu nog steeds als ‘still for sale’ op de website van RM Soteby's online catalogus. De veilingprijzen voor overige klassiekers vallen dit jaar ook veel lager uit dan vorig jaar.