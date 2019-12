Porsche Taycan komt 127 kilometer minder ver in de VS dan in Europa

Dat komt doordat in Amerika een andere testmethode wordt gehanteerd, die wordt afgenomen door de Environmental Protection Agency (EPA). Doordat de testmethodes op onbekende gebieden licht van elkaar verschillen, ontstaan soms minieme verschillen, maar bij de Taycan gaat het volgens autowebsite Jalopnik.com wel om enorm uiteenlopende cijfers.



Volgens de EPA-norm komt de Taycan namelijk 201 mijl ver op een volle lading, dat is 323 kilometer. In de Europese WLTP-test doet de Porsche 450 kilometer met volle accu's. Dat is slechter dan de Nissan Leaf, Audi e-tron, Jaguar I-PACE en alle Tesla's ooit gebouwd.



Vreemd, vooral gezien het feit dat de Taycan met 93.4 kWh het grootste accupakket heeft van al deze auto’s. Porsche heeft inmiddels een test laten uitvoeren door de AMCI (een onafhankelijk partij) en toen kwam de actieradius uit op 442 kilometer. Het blijft echter vreemd dat de Taycan onder de EPA-testmethode slechter scoort dan al zijn concurrenten. Waar het grote verschil uit voortkomt, is niet duidelijk.