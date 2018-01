Porsche roept bijna 55.000 Macans terug

Dieselgate

Het is niet meer de eerste keer dat Porsche z’n Macan moet aanpassen. Het merk had eerder al problemen met de sensor voor de airbag en de bevestiging van de voorste stabilisatorstang. Dit euvel kon tot plots overstuur leiden, waardoor auto's in een slip konden raken. Ook moest de Macan al een keer eerder terug in verband met sjoemel-software.