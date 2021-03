Porsche rijdt woning binnen in Eindhoven, bestuurder op de vlucht

,,We zijn op zoek naar de bestuurder. Hopelijk kan die meer vertellen over hoe dit heeft kunnen gebeuren”, zegt een woordvoerder van de politie.



Er waren tijdens het ongeluk mensen in de woning aanwezig. Niemand van hen is gewond geraakt. De auto staat nog steeds in het huis en moet worden getakeld door een gespecialiseerd bedrijf.



De woning is afgezet met linten. De ravage is groot. Zowel aan het voertuig als aan een hekwerk en het huis.