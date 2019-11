Porsche pakt uit met futuristisch superjacht

De boot werd gebouwd door Royal Falcon Fleet in samenwerking met ontwerpers van Studio F. A. Porsche, dat deel uitmaakt van de Duitse fabrikant van sportwagens. Het superjacht is exclusief te koop bij Camper & Nicholsons. Een prijs hebben ze niet bekendgemaakt, want die is alleen ‘op aanvraag’. Aan het ontwerp van het schip is tien jaar lang gewerkt.



Verkoper Hugo Van Schaik omschrijft het schip als ‘een ruimteschip op het water’. De boot is 41,14 meter lang. Er zijn vijf slaapkamers voor in totaal tien gasten. Daarnaast is nog plaats voor een tienkoppige crew. ,,Wie meevaart, geniet van veel ruimte in een esthetisch en luxueus doch functioneel interieur”, aldus Van Schaik.