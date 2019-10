Porsche maakt elektrische Taycan 50.000 euro goedkoper

2 miljoen euro over? Dan kan deze elektri­sche Ferrari-concurrent van jou zijn

14:25 In 2020 staat hij te glimmen in de bijzondere showroom van Louwman Exclusive langs de A2 bij Utrecht: de Pininfarina Battista. Van deze nieuwe, volledig elektrische supersportwagen uit Italië worden niet meer dan 150 stuks geproduceerd, waarvan er maximaal 50 naar Europa komen. Ook in Nederland is hij vanaf nu te bestellen, al gaat de Battista bij ons – exclusief belastingen – minimaal twee miljoen euro kosten.