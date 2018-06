Porsche kan voorlopig niet leveren op bestelling

De oorzaak is gelegen in de nieuwe, strengere en meer realistische richtlijnen voor het meten van verbruik en uitstoot. Bij deze modellen is het lastig en kostbaar om het ‘nieuw gemeten’ verbruik en de uitstoot terug te dringen. Bij de oude NEDC testcyclus werd er alleen in een laboratorium gemeten, maar de WLTP richtlijnen bepalen dat auto’s in het echte leven aan tests onderworpen moeten worden.

Omdat veel modellen in de praktijk veel meer verbruiken dan tot nu toe werd gecommuniceerd, schiet de uitstoot soms omhoog. Porsche wil de schade beperken door tot 1 september een tijdelijk orderstop in te lassen. In de tussentijd zullen de modellen worden klaargestoomd voor de WLTP cyclus die over enkele maanden ingaat.