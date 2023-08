Politie zoekt voor 22 miljoen aan nieuwe motorkleding: van geel naar blauw

Het gaat om zogeheten ‘allweather’ pakken die geschikt zijn voor de herfst en winter, plus een zogenaamd doorwaaipak met los regenpak voor de warmere seizoenen. Dat meldt motorwebsite Nieuwsmotor.nl. Het nieuwe motorpak moet straks een levensduur van minimaal vijf jaar hebben, ervan uitgaand dat de motorkleding vijf werkdagen per week wordt gedragen.

Lees ook Motoragent moet BMW rijden: of hij wil of niet

Met de nieuwe outfits voor de mannelijke (96 procent) en vrouwelijke (4 procent) motorrijders van de politie gaat ook de kleurstelling veranderen: de volledig fluorescerend gele motorjassen verdwijnen om plaats te maken voor politieblauw met daarop de bekende gele strepen. Zo zal de kleding beter zijn aangepast aan de huisstijl van de politie.

2700 nieuwe pakken

Dit betekent wel dat in één keer alle 2.700 motorrijders nieuwe kleding krijgen, zodat er geen langdurige periode is waarin beide kleurstellingen naast elkaar bestaan. Bij de eerste bestelling gaat het in 2025 dan ook al meteen om vijfhonderd motorjassen en -broeken. Daarna moeten binnen acht maanden de resterende 2.200 jassen en broeken geleverd worden.

Volledig scherm Het nieuwe 'doorwaai' motorpak van de politie. © Politie/nieuwsmotor.nl

Van wit naar geel naar blauw

Stoppen met de herkenbare gele motorjas is overigens een omgekeerde beweging als die van de Koninklijke Marechaussee; die stapte recent juist over van witte jassen naar fluorescerend geel. Ook de motorpolitie had vroeger witte motorjassen, maar die stapte uiteindelijk over naar geel omdat dit veiliger zou zijn. Uit recent onderzoek zou gebleken zijn dat het niet zoveel uitmaakt, waardoor nu de mogelijkheid zich aandient om de motorrijders in de huiskleuren te krijgen: blauw met een gele streep.

Toeters en bellen

Uit het eisenpakket in de Europese aanbesteding blijkt dat de politie hoge eisen stelt aan het nieuwe materiaal, zowel qua veiligheid als bescherming tegen de elementen. De kleding moet voor de politie speciaal ontwikkeld worden, want de motoragenten dragen nogal wat spullen met zich mee. Denk dan aan een koppelriem met pistool, wapenstok, pepperspray en stroomstootwapen, maar ook een kogelwerend vest, portofoon, handboeien en natuurlijk een fluit. Daarom is de lijst met eisen vele pagina’s lang, waarin werkelijk elk stikseltje en elk onderdeeltje minutieus omschreven wordt, met daarbij elke mogelijke omstandigheid waarin het terecht kan komen.

Volledig scherm De huisstijlstrepen van de nieuwe politiepakken. © Nieuwsmotor/Politie

Prestige

Voor alle merken die motorkleding leveren is die van de politie beslist een prestigeproject. De motoragenten rijden bijna altijd door, ongeacht het weer, dus de kleding die ze gebruiken bezorgt de betreffende fabrikant een goede reputatie. Het ziet er naar uit dat er nu meer geld beschikbaar is, waardoor er ingezet kan worden op producten van topmerken.

Een allweatherpak mag maximaal 1.900 euro kosten, het doorwaaipak is met een bovengrens van 960 euro veel goedkoper. De motorrijder moet volgens het aanbestedingsdocument voldoende warm gehouden worden bij een temperatuur van minimaal -10°C wanneer de motorrijder de isolerende voering in combinatie met de allweathermotorjas, de polo en thermische onderkleding draagt.

Lange aanloop

Voor een aantal motoragenten kan de nieuwe motorkleding overigens niet snel genoeg komen. Op diverse plekken wordt nu geklaagd over het materiaal waar ze op dit moment mee rijden. Hoewel niet altijd gemakkelijk vast te stellen of dit daadwerkelijk aan het materiaal ligt, of aan zaken als verkeerd gebruik of te lang doorrijden met oude motorkleding.

De zoektocht naar nieuwe motorpakken loopt dan ook al een aantal jaren: in 2018 kwam de politie ook met een aanbesteding, toen nog voor allebei de motorpakken maar dan bij één leverancier. Die procedure mislukte omdat geen enkele aanbieder aan alle eisen kon voldoen, waarop de inkooporganisatie de tender afsloot. Na een zogenaamde ‘marktconsultatie’ is nu dus besloten het allweather motorpak en de doorwaaikleding los van elkaar in te gaan kopen.