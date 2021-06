Politie wil weten: wie werd bijna gespietst in deze auto? Bestuurder nog altijd zoek

Wat er gisterenavond precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie trof de auto aan op de Waaistraat. De bestuurder is met het voertuig op een houten vloer terechtgekomen en tegen een verhoging tot stilstand gekomen. Door de klap zijn de houten balken door de deur geschoten.



Of de bestuurder er verwondingen aan heeft over gehouden is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de bestuurder en het voertuig is door een bergingsbedrijf afgesleept.