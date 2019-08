Politie verwijdert YouTuber van circuit wegens deze crashvideo's

Hoe BMW verandert in een techbe­drijf: ‘We verkopen straks meer dan alleen auto’s’

25 augustus De volledig zelfrijdende auto is over vijf jaar een feit. Klaus Fröhlich, die de technische ontwikkeling bij BMW leidt, is daarvan overtuigd. ,,In de toekomst wordt BMW nog veel meer een techbedrijf, we gaan meer doen dan auto’s verkopen.’’