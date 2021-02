Politie na openbreken van vier BMW’s in Dronten: ‘Stop je autosleutel in een blikje!’

Volkswagen haalt Europese CO2-norm niet: boete van minimaal 100 miljoen euro

22 januari De Volkswagen Groep, de grootste autofabrikant ter wereld, heeft de door de Europese Unie gestelde norm voor CO2-uitstoot vorig jaar niet gehaald. De eis was maximaal 95 gram per kilometer per verkochte auto. De fabrikant hangt nu een boete van minimaal 100 miljoen euro boven het hoofd.