Politie haalt weer acht wegpiraten die tot 210 km/u rijden van de weg: rijbewijzen kwijt

Een 52-jarige inwoner van Tilburg moest zijn rijbewijs inleveren, omdat hij meer dan 110 kilometer per uur te hard over de A58 reed. Gemiddeld reed hij 197 kilometer per uur, met een piek van 210. Dit weekend raakten nog zeven andere wegpiraten hun rijbewijs kwijt.

De man reed in een Porsche en wilde volgens de politie laten zien dat zijn wagen sneller was dan een auto die hem inhaalde. Hij was zich daarbij waarschijnlijk niet van bewust dat hij ook een surveillancewagen met meetapparatuur van de politie passeerde. De man is aan de kant gezet en kon direct zijn rijbewijs inleveren. ‘Niet slim’, concludeert het verkeersteam van de politie Oost-Brabant.

A28

De Tilburger was niet de enige met een zware rechtervoet. Het verkeersteam van de politie Oost-Nederland betrapte dit weekend op de A1 bij Deventer twee automobilisten die 201 en 198 kilometer per uur aantikten, terwijl ze achter elkaar reden. En dat terwijl zij daar wegens werkzaamheden maar 90 kilometer per uur mochten rijden. En bij Harderwijk op de A28 konden vijf automobilisten hun rijbewijs inleveren nadat ze 180 km/u reden waar 80 de maximumsnelheid is. De automobilisten reden in, zoals de politie meldt op Facebook, ‘een grote groep sportieve auto’s’.

Agenten in burger signaleerden de groep, terwijl die onderweg was van Amersfoort richting de Flevopolder. Bij Harderwijk werden de wagens aangehouden. Bij een automobilist werd ook een zorgmelding gemaakt, omdat in die hardrijdende auto kinderen van 1 en 6 jaar zaten. De zorgmelding houdt in dat er volgens de politie nader onderzoek moet komen naar hoe verantwoord deze persoon met zijn kinderen omgaat.

Bont

Ook een automobilist op de A32 bij Steenwijk maakte het wel erg bont. De man werd betrapt toen hij 52 km per uur te hard reed en moest dus zijn rijbewijs inleveren. Het gevolg van die straf had hij niet helemaal begrepen. De man was toch weer in zijn auto gestapt en gaan rijden. De motoragent kon hem opnieuw staande houden en slingerde hem vervolgens op de bon voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook werden zijn autosleutels afgepakt. Als klap op de vuurpijl bleek de man al sinds een paar maanden met een verlopen rijbewijs te rijden. ‘Tja, sommige mensen vragen ook om problemen’, besluit de politie

Corona-racers