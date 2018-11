Politie gaat testen met onopvallende flitspalen op deze plekken

Justitie wil het aantal hardrijders aanpakken tijdens werkzaamheden waar de snelheid is verlaagd zodat de wegwerkers veilig kunnen werken. Een andere doorn in het oog van justitie is het feit dat regelmatig rode kruizen worden genegeerd als er bijvoorbeeld een ongeval is gebeurd. Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties.

Volgens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) wordt hiervoor een aantal ‘testflitsers’ op een aantal plekken in Nederland ingezet. De eerste variant is een gepantserde aanhangwagen met een accu die onbemand kan worden ingezet. Iets wat in Duitsland en Frankrijk al met succes gebeurt.