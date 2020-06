Plankgas door de crisis met de Bentley Flying Spur

Bentley presteerde tot voor kort uitstekend. Dankzij de nieuwe Continental GT werd vorig jaar veel geld verdiend en ook voor dit jaar waren de perspectieven goed dankzij de veelbelovende Flying Spur. Daarnaast realiseerde Bentley een uitstekende winstmarge op de Bentayga, waarvan inmiddels al 20.000 exemplaren zijn verkocht. Toch zorgde de coronacrisis voor het nodige zand in de motor. Bentley schrapt als gevolg van een dalende vraag noodgedwongen 1000 van de 4200 banen.

Hoewel insiders plotseling menen dat de hele Britse auto-industrie op omvallen staat door de pandemieperikelen, weten ze bij Bentley wel beter. De Britten leven al honderd jaar van crisis naar crisis en zien ook nu alweer licht aan het einde van de tunnel. Dat komt ook doordat het merk de zaken goed op orde heeft. Tot voor kort werd er door de directie van eigenaar VW wel wat gemord over de winstgevendheid, maar daar hoor je door de razend populaire SUV Bentayga niemand meer over en bij Bentley zijn ze er dan ook van overtuigd dat ook deze hobbel in de weg soepel geabsorbeerd zal worden.

Volledig scherm Bentley Flying Spur © Bentley

297.350 euro

Dat is geen loze uitspraak, want het gamma van Bentley zit prima in elkaar. Bovendien verenigt een Bentley nog altijd de klassieke Britse proporties met een soort tijdloze elegantie en sportiviteit. De auto’s hebben een uiterlijk dat kracht en souplesse uitstraalt. Dat geldt ook voor de Flying Spur, het huidige topmodel. Over de winstgevendheid van het model hoeft de directie van VW zich ook geen zorgen te maken. Echt goedkoop was de auto al niet met een verkoopprijs van 241.260 euro, maar bij het nieuwe model gooiden de bonentellers er zomaar even dik een halve ton bovenop.

Voor de nieuwe vanafprijs van 297.350 krijgen de welgestelde nieuwe eigenaren echter wel een compleet nieuw ontwikkelde auto. De Flying Spur staat namelijk op een veel moderner – met Porsche gedeeld - platform dat bestaat uit aluminium en composietmaterialen. De auto is weliswaar gebaseerd op de Continental-serie, maar heeft meer een eigen identiteit gekregen dan zijn voorganger en oogt bovendien niet langer als een verlengde coupé.

Volledig scherm Bentley Flying Spur © Bentley

333 km/u

De Flying Spur neemt als topmodel de plaats in van de Mulsanne. Daarmee komt tevens een einde aan de 6,75 liter grote V8-motor. Die krachtbron motor vierde in 2019 zijn zestigste verjaardag. Hij werd in 1959 geïntroduceerd door Rolls-Royce en werd toen ook leverbaar in de Bentley S2. De Flying Spur heeft onder de kap de van VW afkomstige 6,0 liter W12-motor met dubbele turbo. Dankzij enkele aanpassingen vliegt de Flying Spur daarmee in 3,8 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 333 km/u. De motor is gekoppeld aan een geavanceerde achttraps automaat met dubbele koppeling. Het is de eerste Bentley met elektronische vierwielbesturing en Dynamic Ride. De geheel nieuwe driekamer luchtvering biedt instelmogelijkheden die volgens Bentley ongekend zijn in het luxe segment.

Het is mede dankzij deze combinatie van een klassieke inborst en de modernste technieken dat het in het Britse Crewe gevestigde bedrijf is nog altijd een van ’s werelds meest aansprekende automerken is. Dat was het toen het bedrijf werd opgericht in 1919 door Walter Owen Bentley en dat is het ook nog nu. Technisch vernuft, digitale gizmo’s en steeds strenger wordende wetgeving aangaande milieu- en veiligheidseisen hebben niets veranderd aan de luxueuze sportiviteit die het merk al uitstraalt sinds in 1921 de eerste Bentley werd verkocht.

Volledig scherm Bentley Flying Spur © Bentley

Rotating Display

Nu, bijna honderd jaar later, trekt het Britse sportwagenmerk het doek van een geheel nieuwe Flying Spur. De naam Flying Spur kennen we sinds 2005, toen de auto werd geïntroduceerd als de verlengde versie van de toenmalige Continental GT. Na de tweede generatie die in 2013 werd onthuld is het nu tijd voor het derde hoofdstuk van de ultieme sedan. De 5,32 meter lange Flying Spur groeide in alle opzichten, waardoor de auto nu een kloeke 2.437 kilogram weegt.

Het nieuwe model oogt veel beter dan de vorige Flying Spur, waarvan de cabine te ver naar voren stond. Dat was ook meer een auto om in te worden gereden, niet om in te rijden. Als geheel weet de nieuwe Flying Spur dan ook te overtuigen, want er komt wel wat voorrijden als je in deze auto arriveert. Wat de Bentleys van weleer gemeen hadden met ons niet al te sportieve slagschip, is dat de mate van comfort. Wat te denken van stoelventilatie, stoelverwarming en diverse massagestanden? Of het roterende aanraakscherm van 12,3 inch, Bentley Rotating Display gedoopt, dat ronddraait en naar keuze drie extra analoge metertjes laat zien, of het navigatiescherm en alle andere infotainmentsnufjes? Een derde mogelijkheid is een voortzetting van het houten dashboard, waarbij zelfs de nerf van het hout naadloos doorloopt.

Gigantische Krukas

We vlijen ons neder in de prachtig doorgestikte lederen fauteuils en starten de motor. De krachtbron zoemt onhoorbaar en blijft altijd discreet zijn enorme koppel wegsluizen via de vier wielen. Pas als je even gas geeft in de neutraalstand, heb je door met wat voor gigantische aandrijflijn je te maken hebt. De hele auto beweegt door de gigantische krukas. Het is een machtige machine, met een motor die fluweelzacht loopt en waarin je zowel achter het stuur als achterin heerlijk zit.

Volledig scherm Bentley Flying Spur © Bentley

W12

Ook word je omringd door de mooiste materialen en een perfecte afwerking Achterin is een verwijderbare Touch Screen Remote Control te vinden. Deze op een smartphone lijkende afstandsbediening wordt gebruikt om zaken te bedienen als de jaloezieën voor de ruiten achterin, de airco, de massagefuncties en de sfeerverlichting. Ook kunnen via de geïntegreerde wifi-hotspot tot acht telefoons of tablets met het internet worden verbonden.

De proporties zijn veel beter en zowel achterin als achter het stuur is het goed toeven. Een sportwagen bijhouden lukt, zij het dat je in de bochten zelfs wordt zoek gereden door een GTI’achtig model. Maar geef de W12 de kans om zijn benen te strekken en de allesverzengende acceleratie maakt gehakt van zo’n beetje alles dat geen straalmotor aan boord heeft. De motor schakelt bij lage belasting nu ook automatisch de helft van zijn cilinders uit, wat voor 15 procent brandstofbesparing moet zorgen. Ook komen er nog een V8 en een hybride uitvoering.

Volledig scherm Bentley Flying Spur © Bentley

Heliumballonnetjes

Zo’n V8 zou de Bentley nog iets sportiever maken, vooral omdat daardoor de neus wat minder zwaar aanvoelt. De nieuwe vierwielaandrijving heeft niet langer een vaste 60/40-verdeling van het koppel. In de Sport-modus krijgt de Flying Spur nog wat meer het karakter van een achterwielaangedreven auto. Ook zorgen de vierwielbesturing en het torque vectoring-systeem voor meer agiliteit.