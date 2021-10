Piet (82) kocht een wel heel opvallende sportwagen om mee te toeren: ‘Zelfs de snelheidsmeters zijn blauw’

Piet had eerst een Nissan 100 NX. Vijftien jaar geleden kwam hij via een relatie die een garagebedrijf had in contact met een ander bedrijf in Bergen op Zoom. De MX-5 was geen kant-en-klare auto. Er moesten nieuwe remblokken, nieuwe remschijven en een nieuwe koppeling in, maar de carrosserie was goed. ,,Ondanks de mankementen heb ik 'm toch maar gekocht. Ik ben idolaat van sportievere wagens met open daken, dus deze was perfect.’'