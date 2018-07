Peugeot 308 (2007 – 2013): gewild paradepaardje

Aankoopadvies Peugeot 308, 2007 – 2013 (T7)

• Controleer of de koppeling goed aanpakt en prettig functioneert. De drukgroep van de koppeling wil het relatief snel begeven. In principe is het geen duur onderdeel, maar de vervanging ervan kost de nodige manuren.

• Check of het contactslot goed werkt, dat is niet altijd het geval. De reden is bijna altijd een zekering die vervangen moet worden.

• Bij de 308 CC is het zaak om even te controleren of het dak en de ramen goed sluiten. Controleer of alles (dak, ramen en carrosserie) goed op elkaar aansluiten.

• Mocht de motor niet soepel lopen en de temperatuur erg laag zijn, dan kan dat duiden op een lekkende temperatuursensor. Voornamelijk de 308’s met benzinemotor kunnen hier last van hebben.

• De sleutels zijn niet al te best en kunnen erg slecht tegen water. Controleer of alle originele sleutels erbij geleverd zijn.

• Er kan een ratelend geluid optreden bij de 1.6 HDI dieselmotor. Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk de achterste motorsteun die vervangen moet worden.

• Bij dezelfde 1.6 HDI kan die motorsteun, als deze niet tijdig wordt vervangen, de kabelboom beschadigen. Daardoor wil de motor niet meer starten.

• De lampen in de achterlicht-units gaan bovengemiddeld snel stuk.

• De 308 is heel even leverbaar geweest met een viertraps automaat. Deze is niet al te fijn in de omgang en ook niet even betrouwbaar. In 2010 kreeg de 308 een zestraps automaat die op alle vlakken beter is.

• Niet zozeer een mankement, wel een ongemak: de tildrempel van de Berlines (hatchbacks) is vrij hoog. Zeker met zware boodschappen tassen is dat niet altijd prettig.

• De 1.4 VTI is in principe een goede motor, maar presteert niet geweldig. De 308 is relatief gezien vrij zwaar en de 1.4 heeft nogal moeite om de snelheid erin te houden.

Aanbod en prijzen

Op dit moment is er voldoende aanbod aan Peugeots 308-occasions van de ‘T7’-generatie. Ongeveer de helft van de gevallen gaat het om hatchbacks, ook 308 Stationwagon zijn ruim voorradig.

Automaten zijn er niet veel, en de 308 werd voornamelijk verkocht met benzinemotoren.

De goedkoopste Peugeots 308 zijn te koop vanaf zo’n 3.500 euro. Voor dat bedrag heb je een relatief vroege 308 met dieselmotor en een kilometerstand van meer dan 200.000 km. Zowel Berlines als SW’s zijn voor dat bedrag te verkrijgen. De duurste 308’s zijn zonder uitzondering hele jonge cabrio’s met weinig kilometers. Deze vind je voor zo’n 20 tot 25 mille.

Profiel

De Peugeot 308 kwam in 2007 op de markt als opvolger van de enorm populaire Peugeot 307. Het was de eerste Peugeot met de ’08’ in zijn naam. In technisch opzicht borduurde Peugeot voort op zijn voorganger. Zo stond de 308 op exact hetzelfde onderstel als de 307. Het koetswerk en het interieur waren wel compleet anders. Het uiterlijk van de 308 kenmerkte zich door een enorm grote grille en enorme koplampen.

In eerste instantie kwam de 308 er als driedeurs en vijfdeurs Berline. De stationwagon-variant ‘SW’ volgde niet veel later. Net als de 307 SW had de 308 SW een gigantisch glazen panoramadak, losse stoelen (in plaats van een achterbank) en eventueel plaats voor 7 personen. Het interieur was ten opzichte van de 307 een stuk hoogwaardiger en volwassener. Gebleven was de ruime zitpositie en de mogelijkheden om deze af te stellen.

In 2009 werd er een 308 CC aan het gamma toegevoegd. Deze auto had een geheel elektrisch te bedienen stalen dak dat in zo’n 20 seconden kon openen en sluiten. De 308 was leverbaar met een hele rits motoren. De 1.4 en 1.6 zijn ontwikkeld in samenwerking met BMW, dat de motoren gebruikte voor de MINI. De diesels zijn ontwikkeld in samenwerking met Ford.

De Peugeot 308 kreeg in 2011 een vrij ingrijpende facelift. Met name aan de voorkant werd de complete neus herzien. De koplampen werden gladder, strakker en vooral kleiner gemaakt. Ook de grille was nu minder oversized. De Peugeot 308 werd in 2013 vervangen door wederom een 308 (T9). De oude 308 is overigens nog steeds in productie voor de Zuid-Amerikaanse markt.