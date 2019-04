Peugeot 207 (2006 - 2014): populair en volwassen

Aankoopadvies Peugeot 207 (2006 - 2014)

• Niet zozeer een aandachtspunt, maar de 207 is vrij zwaar. Daardoor is het verbruik van de auto relatief hoog. De instapversie, de 1.4 met 73 pk, is eigenlijk te licht voor de auto. Niet aan te raden voor mensen die relatief vaak haast hebben.

• In het geval van de 1.6 THP: deze motoren kennen zeer serieuze problemen. De motor moet soepel en stil ronddraaien. In het geval van geratel of een diesel-achtig geluid: weglopen. Dit kan leiden tot zeer serieuze motorschade.

• Voor alle motoren geldt dat de oliebeurt uitgevoerd moet worden. Niet bijvullen, maar echt de olie verversen. Met name bij exemplaren van vóór 2008 is dit belangrijk.

• Piepjes en kraakjes zijn niet van de lucht. Ondanks dat de bouwkwaliteit van de 207 beter was dan bij de 206, kent de auto veel afwerkingsmissers. Rateltjes, trillingen en rammeltjes zijn de 207 niet vreemd. Met een schroevendraaier is overigens een hoop op te lossen.

• De 1.6 HDI diesel is een fijne motor, maar kent een aantal specifieke punten. Ten eerste de distributieriem, die moet echt tijdig vervangen worden.

• Tevens kent de 1.6 HDi een te kleine carterpan. In combinatie met de EGR kan er roet in de olie komen, combineer dit met de hitte van de turbo en het kan leiden tot een defect aan de turbo, in sommige gevallen zelfs de motor.

• De 1.6 HDI heeft een kunststof peilstok. Deze kan vrij eenvoudig breken. Het probleem is dat het onderstuk van de peilstok in het carter kan vallen. Het carter dient verwijderd te worden.

• Ook bij de dieselmotoren is het handig om de tank met Eloys vloeistof te controleren. Deze tank zit direct achter het spatbord en kan door steenslag beschadigd raken. Eloys vloeistof is het middel waarmee het roetfilter zich kan regenereren.

• In het geval van een wat zware gong: dan is de accu bijna leeg. Hoogtonige piepjes duiden bijna altijd op gordels die niet dicht zijn en defecte verlichting.

Aanbod en prijzen

De 207 is een populaire occasion. Er staan momenteel ongeveer 800 stuks te koop op AutoTrack.nl. De goedkoopste exemplaren vind je al voor minder dan 2000 euro. Dat zijn eenvoudig uitgeruste diesels met drie deuren en een zeer hoge kilometerstand van bijna 300.000 km. De duurste 207’s zijn zonder uitzondering late cabriolets met een zeer luxe uitrusting, dikke benzinemotoren en een lage kilometerstand (minder dan 50.000 km in sommige gevallen).

De benzinemotor is veel populairder dan een diesel op de tweedehands markt. Een handjevol loopt op LPG. De Peugeot 207 is er in enorm veel soorten en maten. De helft van alle 207’s is een hatchback. Daarvan is een minderheid uitgerust als sportievere driedeurs, de meeste 207’s hebben vijf deuren. Nog praktischer is mogelijk in de vorm van de 207 SW, een stationwagon. Ook zijn er exemplaren van de cabriolet-versie, de 207 CC, te koop als occasion. Bijna alle 207’s zijn voorzien van een handbak, een kleine minderheid heeft automatische transmissie. Die hebben allen een benzinemotor.

Profiel

De Peugeot 207 was de langverwachte opvolger van de Peugeot 206. Zo’n succes opvolgen is altijd lastig en dat was met de 207 niet anders. De 207 was aanzienlijk groter. Zowel in lengte, breedte als hoogte kreeg je met de 207 meer auto. Er ontstond een redelijk gat, waardoor Peugeot de 206 een soortgelijke neus gaf en deze de naam 206+ meegaf.

ZZoals reeds vermeld was de 207 een stukje zwaarder dan de 206. Het scheelde in sommige gevallen zo’n 100 tot 150 kilogram. De 207 voelde aanzienlijk meer volwassen en was ook een stuk ruimer. Dat betekende dat de motoren er ook iets harder aan moesten trekken. Er waren diverse motoren leverbaar: een vrij oude 1.4 achtklepper met 73 pk. Er was ook een modernere 1.4 16 klepper met 95 pk. Daarboven was er keuze uit twee 1.6 motoren, eentje zonder (VTI) en eentje met turbo (THP). Beide motoren zijn in samenwerking met BMW ontwikkeld, die de motoren in het vooronder van diverse MINI’s plaatste. Later kwam er een 207 RC met een 175 pk sterke 1.6 THP, de motor die BMW in de MINI Cooper S gebruikte. Voor de veelrijder waren er diverse dieselmotoren: een 1.4 met 70 pk en een 1.6 HDI met naar keuze 90 of 110 pk. Aanvankelijk was de 207 er alleen als drie- en vijfdeurs hatchback. In een later stadium werd daar een stationwagon (SW) en een Cabriolet (CC) aan toegevoegd.