Peugeot 2008 (2013 heden): compacte SUV

Aankoopadvies Peugeot 2008 (2013-heden)

• Alle diesels zijn uitgerust met een roetfilter dat verstopt kan raken. Zorg dat je geregeld met de auto op de snelweg rijdt, zodat het filter zichzelf reinigt.

• Het relais van de startmotor kan dienst weigeren en de startmotor zelfs beschadigen. Hier is een terugroepactie voor geweest.

• De automaten zijn in principe betrouwbaar, maar niet fijn in de omgang. De sequentiële bakken schakelen nogal schokkerig. De viertraps volautomaat (in combinatie met de 1.6) is erg traag.

• Er zijn missers in de afwerking. Vroege exemplaren hadden last van interieurdelen die loslieten. Dit is eenvoudig te fixen en komt bij de latere modellen niet meer voor.

• Het infotainment systeem is op zich niet verkeerd, maar er kunnen wat storingen optreden. Controleer dus of alles werkt.

• Bluetooth kan soms dienst weigeren. Check dus even of het systeem goed synchroniseert met je telefoon.

• Bij de handbakken kan de versnelling ‘eruit’ schieten naar z’n vrij. In principe niet bijzonder schadelijk voor de auto, wel vervelend.

• De lak op de bumpers laat relatief gemakkelijk los. Controleren op kleine plekjes is het devies.

• De pixels op de displays kunnen soms uitvallen. Ze werken nog wel gewoon, maar het staat niet zo netjes.

• De brandstofleidingen kunnen lekken bij modellen uit 2014. Als dit gebeurt, valt de druk in de leiding weg. Hier is een terugroepactie voor geweest.

Aanbod en prijzen

Peugeot gokte goed de 2008: de auto bleek een enorm succes. In totaal zijn er meer dan 22.000 exemplaren van verkocht in Nederland. Dat aantal loopt nog wat op, want de auto is nog altijd in productie. Het aanbod aan occasions is dan ook enorm. Veruit de meerderheid beschikt over een benzinemotor.

Hoewel het een crossover is en de auto stoere looks heeft, is de 2008 niet leverbaar met vierwielaandrijving. Allemaal hebben ze voorwielaandrijving. Wel is de 2008 uitgerust met Grip Control, waarmee je uit lastige situaties kunt bevrijden. Een terreinauto is het zeker niet, maar in zand, sneeuw of een grote plas kom je wel weg met de 2008.

De goedkoopste 2008 begint bij zo’n 10.000 euro. Dan heb je een basis-2008 met instapmotor en een tellerstand tegen de 200.000 kilometer aan. De duurste exemplaren kosten ongeveer 30.000 euro. Daarvoor krijg je een zo goed als nieuwe 2008 met sterke motor en luxe aankleding. Peugeot had het een en ander goed te maken qua betrouwbaarheid en dat is met de 2008 erg goed gelukt. In grote lijnen kan er gesproken worden over een behoorlijk betrouwbare auto.

Profiel

Peugeot had geen directe concurrent voor de Renault Modus. Wilde je een ruimere auto in het B-segment, met een leeuw in de grille, dan was je aangewezen op de 206 SW: een sportief ogende stationwagon met hippe achterlichten. Wilde je vooral veel ruimte voor weinig geld, dan was er altijd nog de Partner Multispace. De 206 SW werd in 2006 afgelost door de 207 SW, wederom een vlot gelijnde stationwagon.

In de tussentijd nam de rage omtrent SUV’s toe. De stoere crossovers maakten eerst korte metten met de fullsize MPV’s zoals de Renault Espace, Ford Galaxy en Volkswagen Sharan, auto’s die nog maar mondjesmaat verkocht worden. Ook in de lagere segmenten namen crossovers de positie in van de praktische MPV’s. Peugeot speelde daar slim op in. Er kwam geen 208 stationwagon, maar wel een SUV gebaseerd op de 208, de 2008. Peugeot gebruikt de modellen met dubbele nul voor hun crossovers, in lijn met de 3008 en 5008.

De Peugeot 2008 kwam in 2013 op de markt. Aanvankelijk was er keuze uit een 1.2 ‘Puretech’ driecilinder (82 pk) of een 1.6 ‘VTI’ viercilinder (120 pk) . Dieselen kon met de 1.6 e-HDI, met naar keuze 92 of 115 pk. Standaard hebben alle 2008’s een handgeschakelde vijfbak, op de sterkste diesel na. Er waren diverse automatische transmissies leverbaar voor zowel de diesel als de benzine. De 2008 werd in 2016 gefacelift. Het uiterlijk bleef behoorlijk ongemoeid, de meeste veranderingen waren onderhuids. Zo werden de motor vervangen door zuinige turbomotoren en kwamen er betere automaten beschikbaar.