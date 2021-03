Petitie om bocht op circuit te vernoemen naar overleden TopGear-presentatrice

In deze Ringtaxi kun je je tegen betaling op topsnelheid over het circuit laten jagen - een ervaring die zich het best laat vergelijken met een kermisattractie. Dat Sabine ook een echt goede coureur was is te zien op de video hieronder, waar ze met haar Porsche GT3 R door het deelnemersveld snijdt als een mes door de boter.