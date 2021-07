Peperdure Porsche knalt op betonnen rand, auto van ruim anderhalve ton total loss

Geheim nieuw model van MG ontdekt: komt Chinees merk met nóg een SUV?

20 juli Het van oorsprong Britse automerk MG (dat tegenwoordig uit China komt) werkt achter de schermen alweer aan een nieuwe SUV. Dat meldt AutoWeek. De auto gaat naar verluidt ‘MG One’ heten. Het is echter de vraag of er ruimte is in de Nederlandse showrooms, naast de huidige MG-modellen ZS EV, EHS en Marvel R.