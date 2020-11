Overgroeide auto na negen maanden eindelijk afgevoerd

rij-impressie Statig statussym­bool: op pad met de nieuwe VW Arteon shooting brake

23 november Ooit had Volkswagen de Passat CC om te benadrukken dat het merk niet meer volks is. Tegenwoordig heet dit model Arteon, omdat die naam geen associaties oproept met het meer modale model, de Passat, waar ‘ie van afstamt. Vooral als shooting brake is de auto meer dan geslaagd.