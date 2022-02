Oscar verkoopt peperdure auto’s en soms is dat een nachtmerrie: ‘Heb een extreem stressvol leven’

In een loods in Krimpen aan den IJssel begon Gräper jaren geleden met het verhandelen van auto’s. Later ging hij naar Capelle aan den IJssel en kocht vervolgens het pand van de overbuurman. En vorig jaar verhuisde hij naar Moordrecht, omdat zijn bedrijf maar explosief bleef groeien. Het is hard werken: vorig jaar grapte de geboren Krimpenaar al tegen deze krant dat hij in plaats van een twintiger, wel bijna vijftig jaar leek.