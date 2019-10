Opzettelijke explosies in elektrische auto moeten gevaarlijke schok bij een botsing voorkomen

Het elektrische systeem in elektrische auto's heeft al gauw een spanning van een paar honderd Volt en in de nieuwe Porsche Taycan is het zelfs 800 Volt. Dit brengt risico's met zich mee bij een eventuele aanrijding. Het is nog niet bekend in welke auto's het nieuwe veiligheidssysteem van Bosch voor het eerst zal worden toegepast. De fabrikant is een van de grootste toeleveranciers in de auto-industrie en spreekt van een ‘pyrotechnical safety switch system’, kortweg pyrofuse.