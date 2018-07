Oplossing voor foute melding in VW Golf

Laatst klaagde een lezer over zijn VW Golf, die elke dag bij de start meldt dat de accu zwak is en het infotainment moet worden afgesloten. Ik had precies hetzelfde met mijn Golf (bouwjaar 2016). De dealer ontdekte dat de bij de auto horende app storing in de software veroorzaakte. Hij heeft een onderdeel vervangen en ik heb er sindsdien geen last meer van.