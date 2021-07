Ophef over jarenlange afsluiting rijbanen Haringvlietbrug: ‘Het is dramatisch’

Wat is er precies aan de hand? De bijna 60 jaar oude Haringvlietbrug -onderdeel van de A29 en dus een van de grote verkeersaders tussen Rotterdam, Zeeland en West-Brabant- is toe aan groot onderhoud. De klep staat in 2023 op de planning om te worden vervangen, de renovatie van het vaste deel van de oeververbinding volgt twee jaar later.