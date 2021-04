Opgelet: nieuw bandenlabel vanaf 1 mei

Binnen Europa is lang gewerkt aan en gestudeerd op het nieuwe bandenlabel, waarbij een effectiever labelsysteem een belangrijk uitgangspunt was, evenals de duiding van wintereigenschappen van de band. Het label is voorzien van een QR-code, die is gekoppeld aan een openbare Europese database met productinformatie.

Volledig scherm Het oude en het nieuwe bandenlabel. © Continental

Het bandenlabel geeft informatie over het brandstofverbruik (zowel voor elektrische auto’s als voor wagens met een verbrandingsmotor) en over de grip op nat wegdek. Winter- of vierseizoenenbanden krijgen een sneeuwvloksymbool, terwijl het afrolgeluid (niet in de auto maar erbuiten) met de letters A, B of C wordt aangegeven naast een vermelding van een decibelaantal.

Sinds 2012

Het bandenlabel geeft meer info, maar zegt niets over de kwaliteit, het comfort of de slijtvastheid van banden. Ook over het remmen, de handling en wegligging op droog wegdek en zijdelingse grip op een droog of besneeuwd wegdek wordt geen informatie gegeven.

Het bandenlabel bestaat al sinds 2012. In onderstaande video wordt het nieuwe label uitgelegd.

