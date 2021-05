Op zoek naar de ideale camper? Uit deze soorten kun je kiezen

De campersoorten op een rij:

Buscamper

De buscamper is waar het allemaal mee is begonnen: een omgebouwde bestelwagen of bestelbus veelal. Ze zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden vanwege hun prijs en no-nonsense veelzijdigheid. Via de grote achterdeuren kunnen fietsen of zelfs een scooter of motor naar binnen worden gereden.

Buscampers zijn feitelijk de enige oplossing als je er regelmatig of zelfs dagelijks in wilt rijden. Zulke bestelwagenachtige modellen rijden door hun meer ‘alledaagse’ bouw doorgaans heel makkelijk en zijn wendbaar, ze nemen wat minder plek in en je kunt er ook snel mee reizen. Hun luchtweerstand is gunstig en dat merk je in het verbruik. Meestal passen er ’s nachts niet veel personen in. Soms hebben buscampers een hefdak en wordt daarmee extra sta- en eventueel slaapruimte gecreëerd. Het toilet is doorgaans vrij simpel, als het er al is.

Volledig scherm Buscamper. © AutoWeek

Alkoof camper

Zo ongeveer het tegengestelde van de buscamper is de alkoof camper. Vraag een kind om een camper te tekenen en je krijgt een dergelijk model. De alkoof is de ‘opbouw’ voorop, waarin boven de voorstoelen een bed is gebouwd. Met dat vaste hoge bed win je ruimte in de rest van de camper als je met z’n tweetjes reist, of je breidt er het aantal slaapplaatsen mee uit. Dit type wordt vaak gekozen door gezinnen. Nadeel is wel dat de alkoof camper aerodynamisch tamelijk ongunstig is. Bovendien is hij gevoelig voor zijwind en ligt het zwaartepunt hoger.

Volledig scherm Alkoof camper. © AutoWeek

Integraalcamper

De integraalcamper heeft die laatste nadelen minder. Het prijskaartje kan behoorlijk fors zijn, omdat het vaak de luxere high-end optie is. Denk aan een ton of zelfs veel meer. De camper en de bestuurderscabine vormen een aaneengesloten geheel en dat moet dus letterlijk van voor tot achter (op een onderstel) nieuw worden geconstrueerd. Dat geeft wel een grote vrijheid in de inrichtingsvarianten. Niet zelden wordt voor een hefbed gekozen dat overdag tegen het dak ‘hangt’. Het koetswerk is grotendeels van kunststof, dus dat scheelt op den duur roestproblemen. De integraalcamper mag dan de Mercedes van de kampeerwereld zijn, bij andere campersoorten heb je wél een uit-en-te-na geteste bestaande cabine en dat kan van belang zijn voor de crashveiligheid.

Volledig scherm Integraalcamper. © AutoWeek

Semi-integraal

De semi-integraal of half integraal zit ergens tussen alkoof en integraal in. Deze campers zijn wel op één van de bekende camperchassis gebouwd (cabine en doorgaans een soort ladderchassis). Nadeel is dat je geen slaapruimte bovenin hebt, maar daar staat tegenover dat hij gestroomlijnder is en toch extra bergruimte boven de cabine heeft. De semi-integraal ziet er wat sierlijker uit, biedt minder luchtweerstand en is minder windgevoelig. Net als de buscamper is dit vaker de keuze van reislustige koppels, eventueel ook met een kind.

Volledig scherm Semi-integraal. © AutoWeek

