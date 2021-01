Op dit circuit kun je zelf in een echte Formule 1-auto rijden

Het Britse bedrijf TrackDays biedt iedereen de kans om zich even een Formule 1-coureur te voelen. Voor iets meer dan 1000 euro kun je in de Jordan EJ12 F1-auto rijden, die ooit bestuurd werd door Takuma Sato.

Het bedrijf laat je natuurlijk niet zomaar achter het stuur springen van de EJ12. De racesessie begint met een veiligheidsinstructie en een briefing van dertig minuten over racelijnen en gas- en remtechnieken. Daarna volgen een reflextraining van veertien ronden en een gaspedaaloefening op een driftcircuit. Vervolgens rijden de deelnemers vier verkenningsronden in een BMW M3, voordat ze overstappen in een F1000-racewagen.

De gele Jordan is exact dezelfde auto die afgelopen september te koop stond in Groot-Brittannië. De 800 pk sterke auto werd voor het eerst in 2002 bestuurd door Sato op het Britse circuit Silverstone. De auto heeft nog steeds dezelfde kleurstelling die hij had voor de Suzuka Grand Prix van oktober 2002. De wagen werd uiteindelijk verkocht voor 167.500 pond (188.393 euro).

Tijdens de F1 werd de auto aangedreven door een 3,0-liter V10 Honda-motor, maar het Japanse bedrijf verwijderde die toen de auto werd verkocht. Nu zit er een 600 pk sterke Formule 3000 V8-motor in, die is gekoppeld aan een sequentiële vijfversnellingsbak. De race-ervaring is te boeken op het Bovingdon Airfield-circuit in Hertfordshire in Engeland. De kosten bedragen 999 pond (1123 euro) voor tien rondes in de Jordan F1-auto.

