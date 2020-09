Op deze tien auto’s werd het meeste verlies gemaakt

De grootste verliezer per auto ligt meer voor de hand. Dat Bugatti zijn Veyrons met verlies verkocht, is alom bekend. Maar liefst 4.617.500 euro per wagen had de fabriek extra moeten vragen om break-even te draaien. Dat gebeurde niet, waardoor de hypercar een verlies van in totaal 1,7 miljard opleverde voor Bugatti.

1. Smart Fortwo (1997-2006): 3,35 miljard verlies, oftewel 4.470 euro per auto

2. Fiat Stilo (2001-2009) 2,10 miljard verlies, oftewel 2.730 euro per auto

3. VW Phaeton (2001-2012) 1,99 miljard verlies, oftewel 28.100 per auto

4. Peugeot 1007 (2004-2009) 1,90 miljard verlies, oftewel 15.380 per auto

5. Mercedes A-klasse (1997-2004) 1,71 miljard verlies, oftewel 1.440 euro per auto

6. Bugatti Veyron (2005-2013) 1,70 miljard verlies, oftewel 4.617.500 euro per auto

7. Jaguar X-Type (2001-2009) 1,70 miljard verlies, oftewel 4.690 euro per auto

8. Renault Laguna (2006-2012) 1,54 miljard euro verlies, oftewel 3.550 euro per auto

9. Audi A2 (2000-2005) 1,33 miljard verlies, oftewel 7.530 euro per auto

10. Renault Vel Satis (2001-2009) 1,2 miljard verlies, oftewel 18.710 euro per auto