Oostenrijkse politie creëert file om man die 338 km/u rijdt te stoppen

De Oostenrijkse politie werd woensdag getipt dat iemand 'met krankzinnige snelheden' over de A1 bij Amstetten reed. Over een afstand van 44 kilometer zou hij in zijn Porsche 911 GT3 gemiddeld (!) meer dan 280 km/u hebben gereden, zoals latere metingen hebben aangetoond. Dat was veel te snel voor de achtervolgende agenten, die de man simpelweg niet konden bijhouden.

De politie besloot over te gaan tot een ongebruikelijke stap: een patrouille-auto verderop vertraagde opzettelijk het verkeer en creëerde een soort kunstmatige verkeersopstopping. Uiteindelijk kon hij hierdoor worden ingehaald en aangehouden. Tijdens de controle bleek dat de man geen rijbewijs had. Echt veel berouw toonde hij ook niet. Integendeel, de man meldde trots een topsnelheid van 338 km/u te hebben gehaald en dus veel sneller had gereden dan de agenten hadden berekend.