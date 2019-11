Oordeel onherroepelijk: eigenaar sjoemeldiesel krijgt splinternieuwe auto

Man ontdekt in holst van nacht dat hij gratis kan tanken bij benzinesta­ti­on, al snel rij van 150 auto’s

6 november Een technische storing heeft er in de nacht van maandag op dinsdag voor gezorgd dat mensen gratis konden tanken bij een benzinestation in Sartrouville bij Parijs. Een klant ontdekte de storing toevallig. En hoewel het midden in de nacht was, ging het nieuws razendsnel rond op sociale media. Een complete chaos was het gevolg.