Ook de huidige Volkswagen-topman wist van sjoemelsoftware

De Duitse CEO, die begin 2015 overstapte van BMW naar Volkswagen, was echter - naar nu blijkt - al aanwezig op een vergadering van het management van Volkswagen op 27 juli 2015. Daar werd toen besproken hoe de autofabrikant moest reageren op de Amerikaanse toezichthouders, die verschillende modellen wilden bannen in de VS wegens een te hoge CO2-uitstoot. Een van de opties om hieraan te ontkomen was de ingenieuze truc met de sjoemelsoftware, waardoor auto's zich tijdens uitlaatgas-tests anders gedroegen dan in de dagelijkse praktijk.



De bewuste vergadering was twee maanden voordat de Amerikaanse milieudienst EPA op 18 september 2015 meldde dat er sjoemelsoftware in dieselauto's van Volkswagen werd gebruikt. Dat Diess bij de vergadering aanwezig was, is volgens Der Spiegel verklaard door vier ex-medewerkers van Volkswagen die door het Duitse Openbaar Ministerie zijn ondervraagd.



Niet alleen Diess, maar ook toenmalig CEO Martin Winterkorn was aanwezig op die beruchte bijeenkomst in juli 2015. Het Duitse OM heeft een onderzoek geopend naar de rol van Winterkorn, die naar verluidt tijdens het onderzoek naar het dieselschandaal al een deel van zijn geld naar Zwitserland heeft verplaatst.