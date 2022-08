‘Onze auto's worden steeds slechter’

De auto-industrie bevindt zich midden in de transformatie naar elektromobiliteit. Er worden miljarden geïnvesteerd in de nieuwe technologie. Het doel is om de kooplust op te wekken bij klanten. Op dit moment is er veel vraag naar een zo groot mogelijk elektrisch bereik, digitale diensten en grote beeldschermen. De ontwikkeling en productie daarvan kost veel geld en dat moet ergens vandaan komen. Het resultaat: er wordt op alle fronten bespaard.

Ook Duitse merken worden niet gespaard

Ondanks hun grote investeringen willen autofabrikanten toch geld verdienen met hun producten. Maar dat gaat niet altijd goed, zo blijkt uit de jaarlijkse kwaliteitstest door de Duitse verkeersorganisatie ADAC, waarbij 580 auto’s werden onderzocht op materiaal- en bouwkwaliteit. De conclusie? Bij veel modellen gaat de kwaliteit achteruit. Zelfs dure auto’s doen het op dit gebied slecht en ook de Duitse premiummerken worden niet gespaard.

‘Volkswagen Groep matig’

Vooral het VW-concern krijgt strenge kritiek. De experts noemen de Audi A3 als voorbeeld van een auto waar op elk aspect is bespaard ten opzichte van zijn voorganger. Ook bij de achtste generatie van de Golf zagen de testers dat dit model een stap achteruit betekent in vergelijking met de voorganger. Volvo laat volgens de ADAC zien hoe het beter kan met de XC40, die het beste presteert onder de compacte SUV's.

Mercedes C-Klasse op de pijnbank

Ook de huidige Mercedes C-Klasse krijgt er van langs. Dat model staat in schril contrast met het vorige model, dat qua afwerking nog steeds indruk maakt op de testers. Het brood-en-botermodel van Mercedes heeft nu een populaire truc uit het interieur gebruikt. In het bovenste gedeelte, dat vaak wordt bekeken en aangeraakt, wordt hoogwaardige, met schuim gecoate kunststof gebruikt. Daaronder worden veel minder dure materialen gebruikt. Zo zijn de deurvakken, in tegenstelling tot de voorganger, gemaakt van hard plastic.

Is kwaliteit een kwestie van prijs?

Bij de compacte auto's is de winstmarge klein en dus de druk om te bezuinigen groot. Toyota staat algemeen bekend om zijn betrouwbarheid, maar hoewel de huidige Aygo X duizenden euro's duurder is dan zijn voorganger, worden in de kleine Japanner nog steeds bijna identieke inferieure materialen gebruikt en daardoor neemt dit model de laatste plaats in zijn klasse in. Maar ook de goed bekendstaande VW Up en Hyundai i10 doen het hier niet bepaald goed. Vooral de kleinere modellen i10 en i20 van de Koreaanse fabrikant laten de laatste tijd veel te wensen over qua bouwkwaliteit.

BMW, Mini en Honda top

Daarentegen registreerden de ADAC-testers een verbetering bij de elektrische Renault Zoe ten opzichte van zijn voorganger. En dat een beduidend hogere prijs zich ook vertaalt in verbeterde kwaliteit, bewijzen de hoogst geklasseerde BMW i3, Mini Cooper S vijfdeurs en Honda e.

Dure VW Transporter 6.1 stelt teleur

Bij de duurdere en luxere modellen zijn de marges groter. Je zou dus eigenlijk verwachten dat de noodzaak om te besparen niet zo groot is. Toch ontdekten de ADAC-testers daar ook slechte modellen. Bijvoorbeeld bij de Amerikaanse modellen Ford Mustang en Chevrolet Camaro. Teleurstellend waren echter vooral de prestaties van de allesbehalve goedkope VW Transporter 6.1. De Duitse premium autofabrikanten Porsche, BMW, Mercedes en Audi bewijzen met hun Taycan, Panamera, 5 en 7 Serie, E-Klasse en Q7 dat het ook anders kan en scoren topcijfers.

