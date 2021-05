Oma racet keihard over het circuit in haar Porsche 911 GT3 RS

De Porsche 911 GT3 RS is - gezien zijn rondetijd op de Nürburgring - een van de snelste productieauto’s ooit. En het mooie is dat je er ondanks al zijn race-aanpassingen gewoon mee de openbare weg op mag. Aan de beelden te zien is de eigenaresse van dit exemplaar behoorlijk ervaren, want ze geeft de auto flink de sporen. Helaas weten we niet wie de dame is, hoe oud ze precies is en zelfs niet of ze echt wel oma is.