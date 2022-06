Oldtimers overleven op de Cisa-pas: Mee met de Mille Miglia (Deel 4)

MET VIDEO Kapotte klassie­kers en zwaaiende nonnen: mee met de Mille Miglia (Deel 3)

De Mille Miglia 2022 is ondertussen lekker op stoom: de karavaan met racende klassiekers baant zich een weg naar Rome. Dat gaat alleen niet voor elke oldtimer zonder slag of stoot, maar gelukkig maakt het enthousiaste publiek veel goed. Presentator Werner Budding en cameraman Pieter van Gend nemen je mee in de ‘mooiste race ter wereld’.

17 juni