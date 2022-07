Officieel RDW-rapport gaat autokopers beter beschermen: ‘Kan een kat in de zak voorkomen’

De RDW (voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer) gaat voertuigrapporten verstrekken om te voorkomen dat consumenten een ‘kat in de zak’ kopen. Autoverkoopwebsite AutoTrack.nl heeft vanaf 1 augustus de primeur en toont de officiële voertuigrapporten bij de advertenties. Hierin zien autokopers belangrijke informatie over een tweedehandsmodel, zoals de geregistreerde tellerstanden en het aantal vorige eigenaren. ,,Dit kan voorkomen dat je een kat in de zak koopt.”

De RDW is de overheidsinstantie die in Nederland de kentekenregistratie, overschrijvingen en apk’s van voertuigen regelt, maar ook de organisatie die de registratie van tellerstanden en schorsingen van alle geregistreerde auto’s in Nederland bijhoudt.

Via een kentekencheck op RDW.nl was het voor consumenten al mogelijk om bepaalde informatie over een specifieke auto op te vragen. Wanneer je daar het kenteken van een tweedehandsmodel invult, krijg je onder meer het merk en type, het bouwjaar en de vervaldatum van de apk te zien. Maar de autokoper kreeg tot toe geen informatie over de geschiedenis van de auto, zoals geregistreerde tellerstanden en het aantal eerdere eigenaren. Daar komt nu verandering in.

Betere, betrouwbare informatie

Door het RDW-voertuigrapport te koppelen aan auto-advertenties, krijgen aspirant autokopers op AutoTrack.nl betere informatie die hen helpt om een goede keuze te maken bij het kopen van een auto. ,,We zijn al heel lang bekend met de kracht van voertuigrapporten”, zegt commercieel directeur Rico van der Vies van Automotive Mediaventions, het bedrijf dat naast AutoTrack.nl ook de websites Gaspedaal.nl en Autowereld.nl exploiteert. ,,Wij horen van onze gebruikers dat ze een dergelijk rapport heel prettig vinden. Zij hechten waarde aan zoveel mogelijk betrouwbare informatie als zij een auto zoeken. Daarom is dit een zeer waardevolle toevoeging aan de grote hoeveelheid informatie die we al bieden.”

De voertuigrapporten van de RDW hebben zo’n grote toegevoegde waarde, weet Van der Vies, omdat ze afkomstig zijn van een onafhankelijke partij. Omdat de dienst onderdeel uitmaakt van de rijksoverheid, heeft de RDW geen winstoogmerk of dubbele agenda vanwege eventuele commerciële belangen. ,,Bovendien is er geen andere partij die dichter op de daadwerkelijke data van de auto’s zit. Tegenwoordig moet een autobedrijf bij elke onderhoudsbeurt, bandenwissel of apk-keuring de tellerstand van een voertuig doorgeven aan de RDW.”

Meer transparantie voor autokopers

Voor de RDW zijn de voertuigrapporten een belangrijk middel in het bestrijden van kilometertellerfraude. ,,Maar door de informatie te delen, geven ze ook meer transparantie aan consumenten”, reageert relatiemanager René Vermeulen. ,,Dat helpt mee bij het beschermen van consumenten die in een aankoopproces zitten. Met dit voertuigrapport krijgt een autokoper meer eerlijke informatie die hij nodig heeft om beter te kunnen beoordelen of hij een voertuig wel of niet wil kopen. Daarbij zorgt het er ook voor dat de markt transparanter wordt en dat we op termijn hopelijk af raken van voertuigen die niet helemaal deugen.”

Ook de Vereniging Aanpak Tellerfraude is positief over het initiatief, zegt voorzitter Martin Huisman. Zijn vereniging, voortgekomen uit de Stichting Nationale Autopas, vertegenwoordigt branchepartijen als de Bovag, auto-importeursorganisatie RAI, de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en motorrijdersvereniging KNMV. ,,Dit is een lang gekoesterde wens, we willen dit al een jaar of vier. Sinds 2014 is het al strafbaar om een voertuig te verkopen met een teruggedraaide tellerstand, maar dit helpt zeker mee om malafide partijen uit onze branche te krijgen. Het feit dat de RDW deze gegevens deelt is een moedige en grote stap. Dat doen ze goed. En andere websites zouden het voorbeeld van AutoTrack wat mij betreft zo snel mogelijk moeten volgen.”

Eigenaar moet toestemming geven

Volgens René Vermeulen van de RDW werkt de dienst al sinds 2018 aan het beschikbaar stellen van de rapporten, maar zaten privacyregels dit deels in de weg. ,,De Autoriteit Persoonsgegevens ziet de tellerstand van een auto als een ‘fraude- en privacygevoelig element’. Daarom mag alleen de eigenaar van het voertuig de gegevens opvragen. Tegenwoordig is het zo dat de eigenaar van een voertuig (in dit geval dus het autobedrijf, red.) toestemming kan geven om de rapporten te delen. Als de verkoper van een auto dat doet, mogen we die gegevens dus ook delen op een website.”

Dat geven van ‘expliciete toestemming’ is meteen de reden dat de RDW-rapporten nog niet bij álle advertenties op AutoTrack.nl te zien zijn, legt Rico van der Vies uit. ,,Natuurlijk willen we die informatie het liefst geven bij elke auto die te koop staat, maar dat besluit ligt bij de autobedrijven.” René Vermeulen adviseert die bedrijven om de rapporten openbaar te maken, omdat dit vertrouwen geeft aan autokopers. ,,Wanneer je die informatie deelt, zeg je feitelijk dat je transparant wilt zijn en dus eerlijk bent. Als consument zou ik mijn gedrag daar op aanpassen: als er een RDW-voertuigrapport is, dan kan ik daar mijn oordeel op baseren. Is er geen rapport? Dan kán je de verkoper natuurlijk vertrouwen op zijn blauwe ogen, maar misschien moet je er in dat geval nog even over nadenken.”

