Occasionportal AutoTrack introduceert Online Kopen, mét expert

Online een gebruikte auto kopen, deze thuis laten afleveren en twee weken gelegenheid om te retourneren: het begint een trend te worden bij autoportals, zoals bijvoorbeeld ook DasWeltAuto en Bynco. Maar de nieuwe service van AutoTrack gaat verder, onder meer door de toevoeging van een AutoCoach.

De nieuwe service is mogelijk bij occasions van in principe alle autobedrijven in Nederland. Heeft de koper een reden om toch niet tevreden te zijn, dan kan hij de aankoop binnen twee weken annuleren en wordt de auto geretourneerd.

Ingrid Spierts, marketingdirecteur van AutoTrack: ,,Precies een jaar geleden introduceerden we al de proefrit aan huis, gevolgd door onafhankelijk online aankoopadvies. We zagen een toenemende vraag naar deze services. Online kopen maar met een coach is dus een logische vervolgstap. Je koopt tegenwoordig bijna alles online, van boodschappen en telefoons tot grotere aankopen zoals meubels en elektronica.‘’

,,We zagen de behoefte bij onze bezoekers, maar ook dat ze graag zekerheid willen over de kwaliteit en nazorg bij zo’n grote online aanschaf. Vandaar dat wij de aankoop laten verlopen via een onafhankelijke expert, die de auto technisch keurt, een faire prijs onderhandelt en voor een perfecte afhandeling zorgt. Zo introduceren wij als eerste autoportal in Nederland online kopen zonder zorgen.”

