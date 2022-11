‘Nummer 1-poller van Nederland’ haalt zelfs het nieuws in VS: ‘Bestuurders kunnen crashes niet stoppen’

De poller die inmiddels beroemd en berucht is in Den Haag en omstreken heeft - voor zover bekend - zijn vijftigste ongeluk met een voertuig te verduren gekregen. Het nieuws bereikte zelfs nieuwssites in de Verenigde Staten en omwonenden hingen slingers op.

Eind vorige week ging het weer mis. Een automobilist knalde op de beruchte poller. De beide inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De auto liep wel flinke schade op na de botsing. Even leek het erop dat dit nummer 49 was, maar de politie meldt aan calamiteitensite Regio15 dat er eerder op de dag eveneens een aanrijding met de poller is geweest. Daar is geen beeld van, maar dat betekent wel dat de aanrijding van vanavond incident nummer 50 is.

Om de vijftigste aanrijding bij de beruchte paal te ‘vieren’ zijn slingers opgehangen. ‘Joepie, de 50ste auto tegen de horrorpoller! Dan hang je slingers op’, schrijft Teun Mondt gekscherend op Facebook. Het nieuws is inmiddels ook doorgedrongen tot de Verenigde Staten, waar nieuwssite The Drive een uitgebreid verhaal publiceerde over de weerbarstige autosloper. Het paaltje wordt omschreven als de nummer 1 poller van Nederland. ‘Drivers in The Netherlands Just Can’t Stop Crashing Into This Bollard’, valt er te lezen op de website.

Ook op Twitter werd het voorval gemeld door de World Bollard Association. De metalen paaltjes op de Escamplaan in Den Haag hebben inmiddels voor zoveel ongelukken gezorgd, dat de roep om de omstreden ‘autoverdelgers’ weg te halen, weer is opgelaaid. De nieuwe verkeerswethouder kijkt inmiddels ook serieus naar alternatieven.

Gewaarschuwd

Met borden en knipperlichten worden automobilisten die onderweg zijn naar het nabijgelegen ziekenhuis gewaarschuwd voor de wegafsluiting. Dat is hard nodig, want het aantal incidenten is op deze plek groot. Sinds de aanleg hebben al vijftig bestuurders de paaltjes geraakt, met flinke schade tot gevolg.

De laatste maanden gaat het opvallend vaak mis. Nergens anders in de stad, die vol staat met pollers, vinden er zoveel ongelukken plaats met deze metalen paaltjes. Waarom het juist hier telkens mis gaat, kan nog niemand zeggen. Automobilisten worden uitgebreid gewaarschuwd voor de aanwezigheid van deze objecten in de weg. Maar dat lijkt niet te helpen.

Omwonenden kijken er niet eens meer van op als er weer een voertuig tegen de paaltjes aan knalt, zeiden ze eerder tegen deze site. ,,Vroeger vloog je met die harde knallen iedere keer je bed uit”, zei bewoner Martijn Breeman, die tegenover de pollers woont. ,,Ik ben er nu een beetje gewend aan geraakt.” De Hagenaar heeft al menig automobilist met verwondingen weggevoerd zien worden.

Bij Hart voor Den Haag zijn ze de ‘autoverslinders ’ op de Escamplaan in ieder geval helemaal zat. De grootste fractie van de hofstad pleit er al langer voor om de pollers te vervangen door camera’s, zoals in Delft. ,,Dit systeem voorkomt aanrijdschade, geeft minder stagnatie op de weg en is veel gastvrijer en goedkoper”, denkt fractievoorzitter Richard de Mos. ,,Als je camera’s plaatst, krijgt de overtreder de boete gewoon thuisgestuurd.’’ Hij zegt dit al vaker bij de vorige verkeerswethouder, Robert Van Asten (D66), te hebben aangekaart. Maar die wilde daar niet aan.

7000 euro

De gemeente erkende eerder dat het om ‘flinke bedragen’ gaat als de poller beschadigd raakt. Gemiddeld zijn de kosten per aanrijding zo’n 7000 euro, zei een woordvoerder. Het gaat dan om de reparatie aan de poller, het opruimen van olie op het wegdek en de arbeidsloon. Voor de verkeersregelaars op de Escamplaan is van januari tot half september bijna 166.500 euro betaald, aldus cijfers van de gemeente.

Den Haag kijkt inmiddels ook serieus naar alternatieven, bleek uit de reactie van de nieuwe verkeerswethouder Anne Mulder. Eerdere verkeersmaatregelen, zoals de extra attentieborden en attentieverlichting in de omgeving van de poller hebben volgens hem al geleid tot minder aanrijdingen. Maar toch gaat het nog te vaak mis, vindt hij.

‘Camera's reële optie’

Camera’s zijn voor Mulder ook een ‘reële optie als vervanging voor een poller’. ,,Een fysieke afsluiting is er dan niet meer en bestuurders worden beboet als uit de camerabeelden blijkt dat men onterecht gebruik heeft gemaakt van deze route. Dit is een reële optie die de gemeente onderzoekt. Dit staat echter los van de maatregelen die momenteel verder worden uitgewerkt om de verkeerssituatie bij de poller te verbeteren.”

,,Daarnaast zijn met camerahandhaving behoorlijke kosten gemoeid, enerzijds voor het plaatsen en onderhouden van de camera’s, maar daarnaast ook voor het inrichten van een back-office voor het bekijken van de beelden en bij overtredingen de afhandeling daar van”, aldus Mulder vorige maand tegen deze site.

