Nu te koop: razendsnelle politie-Ferrari die maffia het leven zuur maakte

Deze Ferrari 250 GTE 2+2 is het enig overgebleven exemplaar van een Italiaanse politie-eenheid. De 237 pk sterke auto werd ingezet om de maffia te achtervolgen, die zich in de jaren zestig ook bediende van snelle bolides. De auto is nu te koop.

Toen de vermaarde Italiaanse Polizia-chef Armando Spatafora in de jaren zestig door zijn bazen werd gevraagd wat hij nodig had om leden van de maffia te achtervolgen in Italië, antwoordde hij: ‘Wat is er beter dan een Ferrari?’ Tot zijn grote verbazing willigden zijn bazen zijn verzoek in en stuurden hem en drie andere elite-agenten naar Maranello om een ​​speciale rijtraining te volgen. Er werden meteen twee Ferrari’s 250 GTE 2+2 besteld, die werden voorzien van alle toeters en bellen. Eén ervan werd een icoon dankzij agent Spatafora.

De politie-Ferrari was gebaseerd op een verbrede variant van de Ferrari 250 en werd aangedreven door een 3.0-liter grote en 237 pk sterke V12-motor. Hij was snel genoeg om nagenoeg alle auto’s te achterhalen en op de achterbank was plek genoeg om twee gearresteerde maffiosi te herbergen. Met Spatafora aan het stuur betekende de Ferrari de ondergang van talloze criminelen. Het bezorgde de Italiaanse agent een reputatie als vermaard bestuurder. Hij werd zelfs bekend bij het grote publiek en later verscheen er in 1977 een actiefilm over hem met de naam Highway Racer.

Volledig scherm Politie-Ferrari. © Girardo & Co.

Wie toch in staat bleek om te ontkomen aan de zwarte Ferrari, werd een soort held in de onderwereld van Rome. Het waren er echter niet veel. Toen de Italiaanse autoriteiten Spatafora’s Ferrari in 1968 met pensioen stuurden na zes dienstjaren, belandde de auto in 1972 op een veiling. De koper van de auto hield de wagen in originele staat, inclusief sirene en zwaailichten, en toerde er jarenlang mee door Europa. Later toonde hij hem op talloze openbare evenementen. In 1984 werd Spatafora even herenigd met zijn voormalige patrouillewagen op de Coppa d’Oro delle Dolomiti. De toen 57-jarige agent behaalde er de tweede plaats tijdens deze klassiekerrace mee.

Volledig scherm Politie-Ferrari. © Girardo & Co.