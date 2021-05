Nu ook voor campers en caravans: nieuws, tests en tips gratis in je mailbox

Man wint supersnel­le sportwagen en rijdt 'm enkele uren later total loss

30 april De 27-jarige Brit Adam Griffiths heeft een sportwagen met een topsnelheid van 240 kilometer per uur binnen enkele uren afgeschreven. Hij botste met de rode Mitsubishi Lancer Evo IX, die hij had gewonnen op internet, tegen een muur in de buurt van zijn huis in Zuid-Wales.