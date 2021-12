NS: Mogelijk minder treinen als coronamaatregelen langer duren

Tekort aan verkeers­lei­ders bij ProRail: ook in Zeeland kunnen daardoor treinen uitvallen

VLISSINGEN - Door een gebrek aan verkeersleiders reden er dinsdag in de ochtendspits geen treinen op het traject Utrecht-Arnhem. Laat ProRail vroeg of laat ook Zeeuwse treinreizigers in de kou staan? ,,Het is niet uitgesloten dat het ooit gebeurt.”

2 november