Nooit meer velgen poetsen dankzij Porsche’s revolutionaire remschijven

Wolfraamcarbide is na diamant een van de hardste materialen op aarde en is zo’n tien keer harder dan gietijzer. Precies dat maakt het zo interessant voor de ontwikkelaars van remmen. Het spul bestaat al een tijdje onder de naam WIDIA. Dat was aan het begin van de twintigste eeuw de handelsnaam voor een buitengewoon hard materiaal en waarvan wolfraamcarbide het belangrijkste bestanddeel was. WIDIA is een acroniem voor ‘wie Diamant’, wat Duits is voor ‘als diamant’. Precies dat maakt het zo interessant voor de ontwikkelaars van remmen.

Volledig scherm Porsche-remschijf met speciale coating © Porsche AG

Coating

Buitengewone ontwikkelingen komen immers niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn het resultaat van vele jaren toegewijd onderzoekswerk. En dus duurde het jaren voordat het materiaal geschikt werd bevonden om als coating te dienen voor remschijven. Het brein achter deze vinding is dr. Matthias Leber. Leber weet bijna alles van materialen en hun eigenschappen. Hij kijkt trots naar een brandschoon glimmende remschijf die, ook al is hij gebruikt, zo als spiegel aan de muur zou kunnen hangen. Wolfraamcarbide roest niet en wordt ook niet dof. Maar goed, hoe aantrekkelijk de remschijf er ook uitziet, het is natuurlijk een stuk belangrijker hoe goed hij zijn werk doet.

Volledig scherm Dr. Matthias Leber © Porsche AG

Wolfraamcarbide

“Nieuwe technologie die voor de racerij wordt ontwikkeld, vindt vaak zijn weg naar straatauto’s”, aldus Leber. “Een voorbeeld daarvan zijn de keramische remmen van Porsche, ook wel Porsche Ceramic Composite Brake geheten, die met hun enorme stopkracht de absolute standaard zijn op remgebied. Moderne gietijzeren remmen doen het ook uitstekend, maar er was behoefte aan een combinatie van de twee, vooral voor krachtige Porsches die niet regelmatig het circuit op gaan. Voor Leber en zijn team was de oplossing duidelijk: een gietijzeren remschijf met een coating van wolfraamcarbide.

Wereldprimeur

Een remschijf die helemaal is opgetrokken uit wolfraamcarbide zou hetzelfde kosten als meerdere setjes keramische remmen. Daarbij is het technologisch nog niet mogelijk om wolfraamcarbide aan gietijzer te verbinden. Maar na een lange reeks experimenten in samenwerking met Bosch/Buderus, heeft Porsche een doorbraak bereikt door het spul als coating op een gietijzeren remschijf aan te brengen. Porsche gebruikt een speciaal sprayproces dat de wolfraamcarbidedeeltjes met een supersonische snelheid op de schijf schiet. Daardoor lijkt het heel even alsof er rond de schijf een lichtzwaard uit Star Wars wordt geactiveerd.

Volledig scherm Remschijf met remklauw © Porsche AG

Microscopische ankers

“Het resultaat heeft ons verrast”, aldus Leber. “We wisten al dat de remmen goed zouden presteren, maar de eerste testen overtroffen al onze verwachtingen.” Dankzij het gladde oppervlak van de schijf maken de remblokken al bij lage snelheid volledig contact. Je kunt het vergelijken met het verschil tussen een lp en een cd, want in tegenstelling tot gietijzer heeft wolfraamcarbide nagenoeg geen groeven. En dat betekent dat er geen uithollingen zijn die het contactoppervlak van de remblokken verminderen. Als er bij hoge snelheid veel stopkracht nodig is, dan gooien de harde componenten van de blokken hun microscopische ankers uit. “Dat zorgt natuurlijk voor slijtage”, zegt Leber, “en ook voor remstof. Al is dat bij PSCB remmen negentig procent minder dan bij gietijzeren remmen.”

Volledig scherm Porsche Cayenne Turbo © Porsche AG

Dertig procent langere levensduur