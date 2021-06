Nooit eerder telde Nederland zoveel campers: ‘De ideale vakantievoertuigen in coronatijd’

Verslagge­ver rijdt mee in de beroemde Mille Miglia: elke dag een video vanuit de Italiaanse klassieker­ral­ly

14 juni Weliswaar een maand later dan gebruikelijk, maar ook dit jaar gaat in Italië de beroemde Mille Miglia van start. Zo’n 400 klassieke auto’s nemen deel aan wat wel ‘the most beautiful race in the world’ wordt genoemd. Werner Budding van onze autoredactie start in een Porsche 356 Carrera. Co-pilot is meervoudig wereldkampioen rally Christian Geistdörfer, beter bekend als ‘de navigator van rallylegende Walter Röhrl’.