Nikola Badger: de betere versie van Tesla’s Cybertruck?

Smokkelen? Dan raak je je omgebouwde auto kwijt

16:53 Smokkelaars van verborgen spullen als drugs, geld en wapens krijgen hun auto met verborgen ruimte in de toekomst niet meer terug. Het Openbaar Ministerie (OM) stapt over op deze maatregel, omdat het aantal omgebouwde auto's in rap tempo toeneemt en daarmee ook de kosten voor justitie.