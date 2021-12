Nieuwste Tesla komt slechts 24 kilometer ver op een volle accu

Waarom driften zo gevaarlijk is

Een driftende automobilist heeft vandaag een groep jongeren bij een school in Zwolle geschept. Er vielen drie gewonden. Driften is een poging om je auto gecontroleerd te laten slippen in een bocht. Maar hoe doe je het, waarom doen mensen het op de openbare weg en waarom is het zo gevaarlijk?

29 november