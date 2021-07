Nieuwe zonneauto TU Delft is klaar voor race in Marokko

Nederland­se zonneauto rijdt 710 kilometer op één lading: ‘Ik kreeg er kippenvel van’

9 juli De Lightyear One uit Helmond is met vlag en wimpel geslaagd voor de eerste praktijktest. De elektrische auto met zonnepanelen op het dak reed maar liefst 710 kilometer ver op een testcircuit in Duitsland.