Nieuwe Volvo S60 heeft geen last van president Trump

Volvo Cars noemt de nieuwe S60 zelf een sportsedan. Het is de allereerste in Amerika geproduceerde Volvo. De nieuwe fabriek in Charleston, South Carolina, is vandaag officieel geopend. ,,De nieuwe Volvo S60 is een van de spannendste Volvo’s die we ooit gebouwd hebben”, zegt Håkan Samuelsson, CEO van Volvo Cars. ,,Het is een pure rijdersauto waarmee we een heel sterk aanbod hebben op de sedanmarkt. En dit biedt ons nog meer mogelijkheden om te groeien.”