Nieuwe Renault Captur wordt half elektrisch

Renault heeft de nieuwe generatie van zijn model Captur onthuld. De compacte SUV was de afgelopen jaren een van de meest verkochte auto's in Nederland. Voor het eerst verschijnt hij nu ook als plug-inhybride.

De nieuwe Captur is de allereerste Renault waarin een benzine- en elektromotor zijn gecombineerd. Het batterijenpakket kan je opladen met een stekker. Deze versie heet E-Tech en is vanaf begin volgend jaar te koop. Naast een 1,6-liter benzinemotor heeft deze half-elektrische variant een batterijenpakket van 9,8 kWh, waarmee hij naar schatting zo’n 45 kilometer elektrisch moet kunnen rijden. Later krijgen andere Renault-modellen, zoals de Mégane, dezelfde aandrijftechniek.



Wie hoopt op een volledig elektrische variant van de Captur, waarmee Renault zou kunnen concurreren met bijvoorbeeld de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro, komt van een koude kermis thuis. Volgens hoofdingenieur Philippe Wendenbaum blijft de recent opgefriste Zoe voorlopig de enige Renault zonder verbrandingsmotor.



,,De Captur wordt relatief veel gekozen door particuliere kopers en voor die mensen is deze plug-intechnologie betaalbaarder; een volledig elektrische variant zou al snel erg duur worden. Op deze manier houden we elektrisch rijden bereikbaar, want met de E-Tech kunnen veel eigenaren het grootste deel van hun dagelijkse kilometers al zonder uitlaatgas afleggen.”

Wel lpg, geen diesel

Op de Captur met een stekker moeten we nog wachten tot begin volgend jaar, maar al na deze zomer verschijnen de andere versies in de Nederlandse showrooms, waarbij keuze is uit drie benzinemotoren. De lichtste variant is een 1.0 driecilinder-benzinemotor met een turbo en een vermogen van 100 pk. Opvallend: Renault levert deze versie af fabriek ook met een lpg-installatie. Met de relatief lage gasprijzen kan dat een interessante optie zijn voor particuliere rijders, zeker omdat de installatie onder volledige fabrieksgarantie valt.

Verder staan er twee versies van de 1.3 TCe-benzinemotor op de lijst: de eerste heeft 130 pk, de tweede is met 155 pk iets sterker en bovendien altijd gekoppeld aan een automaat. Het Franse merk ontwikkelde ook een aantal dieselmotoren, maar de Nederlandse importeur heeft nog geen definitief besluit genomen of die ook bij ons leverbaar worden. Waar de Fransen relatief veel diesel blijven rijden, zijn de DCi-motoren in ons land tegenwoordig een stuk minder populair.

Meer SUV

Een van de voornaamste redenen waarom de Captur veel fans heeft, is vermoedelijk zijn aaibare uiterlijk. Hoewel de tweede generatie duidelijk voortborduurt op de uitstraling van de eerste, zegt Renault dat de auto nu meer dan ooit een Sports Utility Vehicle (SUV) geworden is. ,,Voorheen was de Captur een MPV (een wagen met veel ruimte, red.) met SUV-looks, nu is het een compacte SUV met de praktische kanten van een MPV.”

Wie voorbij deze marketingtermen kijkt, ziet een auto die inderdaad wat stoerder op zijn wielen staat met een dikkere neus, hogere taillelijn en opvallend aangezette ‘schouders’. Ten opzichte van zijn voorganger groeit de Captur zeven centimeter in lengte, terwijl het interieur vier centimeter breder wordt. Daarbij meldt Renault trots dat de Captur voortaan leverbaar is met dakrails.

90 kleurencombinaties

Wil je een rode Captur met een zwart dak? Of liever een witte met oranje accenten op de spiegelkappen en de bumpers? Dat kan, want Renault biedt niet minder dan negentig verschillende kleurencombinaties aan. Met de mogelijkheid om de auto op je eigen smaak af te stemmen past de Captur helemaal in de huidige trend (die de eerste generatie zette, overigens).

Ook aan de binnenkant speelt Renault enthousiast met kleuren: hier zijn achttien verschillende kleuren mogelijk, terwijl je ook kunt kiezen uit acht kleuren sfeerverlichting die via het dashboard aanpasbaar zijn. Wie de meest luxueuze versie neemt (voorzien van de EDC-automaat, die met ‘shift-by-wire’ compleet elektronisch aangestuurd wordt) krijgt bovendien een ‘zwevende’ middentunnel met meer bergruimte.

Naast dit soort gimmicks valt op dat de Captur vanbinnen een stuk fraaier is dan het vorige model: de gebruikte materialen zijn steviger, de pasvorm van de diverse onderdelen is beter en de algehele indruk doet volwassener aan.

Meer ruimte

Volwassener is ook het ruimte-aanbod. Niet alleen nam de breedte op schouderhoogte toe, de achterpassagiers hebben voortaan 2,2 centimeter meer beenruimte dan in de vorige Captur. Daarmee is de auto overigens nog steeds geen ruimtewonder voor mensen met bovengemiddeld lange stelten.



Net als de vorige generatie beschikt de auto over een verschuifbare achterbank: schuif hem helemaal naar voren en je hebt 80 liter meer bagageruimte dan voorheen. Met 536 liter en een standaard aanwezige dubbele laadvloer biedt de Renault beduidend meer ruimte dan concurrenten zoals de Seat Arona (400 liter), Hyundai Kona (361) en Opel Crossland X (410).

De nieuwe Captur vervangt trouwens ook meteen de Estate-versie van de Clio. Volgens Renault kiezen steeds minder mensen voor zo’n compacte stationwagon en zijn kopers die een praktische auto zoeken nu beter bedeeld met deze nieuwe compacte SUV. De prijzen van de tweede generatie Captur worden binnenkort bekendgemaakt.

