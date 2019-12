‘Nieuwe optie Google Maps: navigeren via goed verlichte wegen’

Google lijkt van plan een nieuwe manier van navigeren toe te voegen aan Google Maps. Gebruikers kunnen er straks voor kiezen om hun route te plannen via goed verlichte wegen, bijvoorbeeld als zij ‘s nachts veilig naar huis willen lopen of omdat zij als automobilist moeite hebben met slecht verlichte wegen.

De internetgigant heeft de nieuwe functionaliteit nog niet openbaar gemaakt, maar software-ontwikkelaars verbonden aan het platform XDA Developers vonden verwijzingen in de broncode van Google Maps. Deze zitten in de bètaversie van Maps 10.31.0, waarbij een aantal ‘strings’ verwijzen naar navigeren via goed verlichte wegen. Er zijn echter nog geen screenshots beschikbaar van hoe dit eruit komt te zien.

Op basis van de gevonden broncode kunnen gebruikers via een met gele kleur aangeduide route voor een goed verlichte weg kiezen. Ook de mate van verlichting lijkt in de software aanwezig te zijn. Verder geeft Maps het aan als er geen informatie over de verlichting aanwezig is.